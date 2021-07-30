В Калмыкии подводят итоги сельскохозяйственной микропереписи

В Статуправлении Калмыкии приступили к обработке информации, поступившей в ходе переписи. Она проходила в течение августа. Завершился и контрольный обход, который проводился с целью уточнения данных в переписных листах. По данным ведомства, в кампании приняли участие 178 сельхозорганизаций, 2 977 КФХ и индивидуальных предпринимателей. Отчеты о своей деятельности они передавали самостоятельно через систему веб-сбора Росстата.

А граждане, занимающиеся личным подсобные хозяйством – их чуть более 52 тысяч, и 198 представителей садоводческих и огороднических объединений - участвовали в опросе переписчиков.

Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи подведут в декабре, окончательные - ровно через год. Полученная информация поможет оценить реальную ситуацию с тем, чтобы выработать стратегию эффективного развития аграрной отрасли.