В Калмыкии началась прививочная кампания против сезонного гриппа

Пока подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом не наблюдается, сообщили в Роспотребнадзоре. В регион уже поступило более 50 тысяч доз препаратов.

В коридорах Городской поликлиники оживленная очередь на вакцинацию от сезонного гриппа. 71-летний Владимир Лиджиев не пропускает ни одной прививки, предусмотренной национальным календарем. К этому приучил и всю семью. От коронавируса и гриппа защищены все родные

Ежедневно, через этот прививочный кабинет проходит более 40 человек. Вакцинироваться, в основном, приходят пожилые граждане и еще не привитые от коронавируса, говорит медсестра Байрта Юрченко.

В Городской поликлинике вакцину от гриппа получили уже более 4 тысяч граждан. Большая часть это взрослое население. Им прививают «Совигрипп». Хорошую защиту от инфекции дает и «Ультрикс квадри», потому что содержит компоненты двух типов вируса гриппа А и Б. Его можно вводить даже малышам с 6 месяцев, она проверена и безопасна.

Запасы в больнице постоянно пополняются, также, как и увеличивается число желающих защититься от сезонной инфекции и коронавируса. Обезопасить себя от коварной и опасной болезни прямо во время работы решила и наша съемочная группа. Пока вакцинировались от COVID-19.

Медики не советуют затягивать с прививкой от сезонного вируса гриппа на фоне того, что продолжает циркулировать коронавирус. Доказано, что одновременное заражение и тем, и другим делает течение каждой из инфекций тяжелее. А вот вакцинация позволяет минимизировать эти риски.

Последует нашему примеру и Янина Витвицкая. Говорит, что очень важно вовремя «запастись» иммунитетом и сделать необходимые прививки.

Виктория Муткаева коронавирусом не болела. Потому, надо успеть привиться от гриппа, чтобы иммунитет успел сформироваться. Она планирует защититься и от коронавируса. Интервал между получением двух вакцин должен составлять месяц.

Пока регион получил первую партию отечественной вакцины–это более 50 тысяч доз «Совигриппа» и «Ультрикс квадри». Выездной формат охватит, в том числе и школы.

По словам врачей, иммунитет от гриппа формируется через 2-4 недели и сохраняется в течение 12 месяцев. Поэтому необходимо прививаться ежегодно. Нынешняя кампания продлится до конца ноября.