В Калмыкии подводят итоги отела сайгаков

Точное количество молодняка будет известно в конце июня, - сообщили сегодня представители заповедника «Черные земли». Они и рассчитывают на некоторый рост популяции реликтовых животных. Сейчас их численность в регионе превысила 15 тысяч. Герел Кикеева продолжит.

Совсем скоро станет известно, сколько сайгачат появилось на свет. А сейчас проводится половозрастной учет, который даст возможность узнать количество самок и самцов. Мониторинг позволит сделать прогнозы на будущее. Реликтовых животных становится больше. Если еще несколько лет назад популяция не превышала 9 тысяч особей, то сейчас насчитывается 15 тысяч.

По словам директора заповедника «Черные земли» Батаара Убушаева, положительной динамики удалось достичь благодаря ужесточению борьбы с браконьерством. Последние годы-ни одного случая. Раньше, говорит он, штрафные санкции не останавливали охотников, незаконно сбывающих ценные рога на черных рынках. В итоге такая ситуация негативно сказывалась на репродуктивном процессе.

Только на территории заповедника животные могут чувствовать себя в безопасности. Там организовано круглосуточное патрулирование. Но это не ограничивает их свободу, они вольно обитают в диких степях Калмыкии. На грани исчезновения, наряду с сайгаками, оказались и пеликаны, - говорит Убушаев. Это стало поводом организовать в Элисте международную интерактивную фотовыставку. В экспозиции собраны лучшие снимки удивительных птиц, сделанные в разных уголках нашей планеты. Сейчас в Национальном музее идет подготовка к ее открытию. Кстати, в России есть только одно место, где гнездятся крупные колонии розовых пеликанов - озеро Маныч-Гудило.

Гости музея смогут взглянуть на пеликанов глазами десятков увлеченных орнитологов-любителей, мастерство фотографов проиллюстрирует красоту и уклад жизни этих загадочных птиц, ареал обитания которых неуклонно сокращается.