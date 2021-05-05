Государственный ансамбль песни и танца «Тюльпан» вернулся из двухдневных гастролей в Липецк и Тамбов

В рамках федеральной программы «Мы – Россия» турне прославленного коллектива ранее с большим успехом прошли в Махачкале и Волгодонске. В программу вошли лучшие хореографические и вокальные номера, впитавшие в себя богатство калмыцкой национальной культуры.

Ансамбль является хранителем и продолжателем калмыцкой культуры, истории национального калмыцкого танца. За 85 лет своей работы коллектив представил культуру Калмыкии не только за пределами республики, но и страны. О планах на юбилейный для ансамбля год поделился директор Савр Катаев.