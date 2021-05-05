Попробовать национальные блюда, продукцию калмыцких производителей и познакомиться с культурой республики смогли участники XXV международного экономического форума в Санкт-Петербурге

Калмыкия вошла в 5 регионов, разместившихся на выставочном стенде Ростуризма – сообщил в своём телеграмм-канале Бату Хасиков. Он возглавляет делегацию Калмыкии. На встрече с генеральным директором компании «Газпром недра» Всеволодом Черепановым обсудили варианты по развитию в регионе нефтегазовой отрасли.

Бату Хасиков анонсировал и повестку на завтра: «Меры федеральной поддержки и драйверы роста индустрии гостеприимства обсудим на сессии «Туризм: новые тренды, новые возможности, новые маршруты. В течение последних лет мы закрепили за собой статус перспективного туристического региона. Внимание к республике позволяет привлекать больше ресурсов для развития и делать наши мероприятия ярче». Кроме того, в рамках форума планируется подписать ряд межрегиональных соглашений и уделить внимание международным проектам.