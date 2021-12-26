В Элисте обсудили возможность создания Центра поиска пропавших людей

Следственный комитет Калмыкии выступил инициатором создания регионального отделения поисково-спасательного отряда.

Он уже есть в 69 регионах страны. Возможность открытия в регионе филиала центра поиска людей обсуждалась сегодня в ходе онлайн-совещания с федеральным куратором Поисково-спасательного отряда Виктором Дулиным.

Как было отмечено, сегодня в республике отсутствует централизованная и системная работа по организации поисков без вести пропавших с привлечением населения. Для его открытия нужна большая подготовительная работа. Связь, картография и навигация, скоординированные действия с администрацией региона и всеми силовыми ведомствами, наличие беспилотников. А также волонтёры, прошедшие специальную подготовку.