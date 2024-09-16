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18 сентября, 10:40
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Сегодня Национальный оркестр Калмыкии проведет творческую встречу для учеников Гимназии им. Зая Пандиты.

Сегодня Национальный оркестр Калмыкии проведет творческую встречу для учеников Гимназии им. Зая Пандиты.

На этом концерте-лектории ребята познакомятся не только с творчеством коллектива, но и смогут изучить культуру родного края.

Своим вокальным и инструментальным исполнением артисты создадут для школьников настоящее музыкальное путешествие. Напомним, такие мероприятия в средних учебных заведениях оркестр проводит ежегодно в целях популяризации творчества степняков среди подрастающего поколения.

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