Сегодня Национальный оркестр Калмыкии проведет творческую встречу для учеников Гимназии им. Зая Пандиты.

На этом концерте-лектории ребята познакомятся не только с творчеством коллектива, но и смогут изучить культуру родного края.

Своим вокальным и инструментальным исполнением артисты создадут для школьников настоящее музыкальное путешествие. Напомним, такие мероприятия в средних учебных заведениях оркестр проводит ежегодно в целях популяризации творчества степняков среди подрастающего поколения.