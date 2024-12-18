В Калмыкии подвели итоги Года семьи.

Главными участниками торжественного мероприятия стали семьи, достойно воспитывающие детей и передающие им основные духовные ценности. Они идут по жизни рука об руку уже много десятилетий. Их поздравил глава региона. Он отметил, что в республике с каждым годом увеличивается количество многодетных семей. Бату Хасиков вручил супружеским парам знаки отличия «За заслуги в воспитании детей» и премии по многим номинациям.