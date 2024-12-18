В Калмыкии отдых туристов за этот год оказался одним из самых дешевых.

Об этом на пресс-конференции сообщил президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. Дешевле всего в 2024 году стоило размещение в отелях Калмыкии и Марий Эл, Забайкальского края и Вологодской области.

- «В каких регионах цена в этом году показала наименьшую абсолютную стоимость. В Марий Эл стоимость ночи в гостинице составила 3 834 рублей, Республика Калмыкия оставила среднюю цену крайне демократичной - 3 334 рублей в сутки», - сказал Илья Уманский.

Стоимость размещения в российских отелях в этом году выросла на 19,8% и в среднем по стране составила 8 435 рублей за сутки по данным РСТ. Наиболее заметный рост цен произошел в сегменте четырех- и пятизвездочных гостиниц.