В Калмыкии подвели итоги электорального цикла – 2024

Их участники обсудили в Элисте на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в республике. Они пришли к общему мнению, что выборы показали высокий уровень консолидации общества.

Работа по общественному контролю, мониторингу и экспертному сопровождению по их подготовке и проведению за последние годы вышла на новый уровень. Благодаря этому избирательный процесс проходит спокойно и без грубых нарушений. Как отметил руководитель штаба, председатель Общественной палаты Калмыкии Батыр Мучаев, после голосования на выборах Президента России общественники приступили к подготовке к выборам Главы Калмыкии, а затем и депутатов ЭГС и органов местного самоуправления в районе. Без технических сбоев работал центр видеонаблюдения, организовано обучение наблюдателей, которое провели опытные тренеры-преподаватели, юристы и эксперты. К работе по общественному наблюдению привлечены также и НКО. Для их представителей были оборудованы рабочие места в центре видеонаблюдений. «Самый главный результат нашей работы – это то, что ни одной жалобы на выборах в единый день голосования не поступило. Это говорит о том, что избирательный процесс был налажен на высоком уровне», – сказал Мучаев.

По словам приглашенного на итоговое заседание штаба заместителя руководителя администрации Главы РК, начальника контрольно-правового управления Савара Тарбаева, выборы прошли прозрачно, открыто и в соответствии с законом. И самое главное, что они были легитимными. Жители региона доверяют их результатам, отметил Тарбаев. От лица руководства республики он поблагодарил общественников за работу. В этом году в электоральном цикле в республике было подготовлено более 600 наблюдателей.

Деятельность регионального штаба общественного наблюдения отмечена ассоциацией «Независимый общественный мониторинг». За вклад в процесс подготовки наблюдателей и экспертное сопровождение электоральных процессов благодарностями ассоциации отмечена группа тренеров-преподавателей и юристов.

Источник: Интернет-газета Степные вести | Новости