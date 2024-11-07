10 ноября, 11:57
 6 °C
105,45
97,83
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 ноября, 08:55
НовостиСобытие

И. о. зампред правительства Калмыкии Очир Джамбинов передал центру «Воин» оружие

И. о. зампред правительства Калмыкии Очир Джамбинов передал центру «Воин» оружие

В ходе встречи с его руководителем Чимидом Джангаевым он отметил, что хочет, чтобы его личное охотничье ружье, модифицированное для стрельбы по дронам, а также 500 патронов, приносили пользу бойцам в зоне СВО.

Джангаев напомнил, что это не первая помощь Минприроды республики. В конце августа его сотрудники и подведомственных учреждений собрали средства на помощь землякам, служащим в зоне СВО, и приобрели автомобиль УАЗ и мотоциклы, которые уже отправлены на фронт.

Видео: Правительство Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия