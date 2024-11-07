И. о. зампред правительства Калмыкии Очир Джамбинов передал центру «Воин» оружие

В ходе встречи с его руководителем Чимидом Джангаевым он отметил, что хочет, чтобы его личное охотничье ружье, модифицированное для стрельбы по дронам, а также 500 патронов, приносили пользу бойцам в зоне СВО.

Джангаев напомнил, что это не первая помощь Минприроды республики. В конце августа его сотрудники и подведомственных учреждений собрали средства на помощь землякам, служащим в зоне СВО, и приобрели автомобиль УАЗ и мотоциклы, которые уже отправлены на фронт.

Видео: Правительство Республики Калмыкия