Стоимость проезда в общественном транспорте увеличится.

С 10 ноября будет повышен тариф до 22 рублей, однако по транспортной карте составит 16 рублей, банковской карте – 18 рублей. Как сообщил директор «ЭлистаГорТранс» Александр Сасыков, 15 тысяч карт готовятся для передачи в школы, детсады, ВУЗы, СУЗы. По сравнению с наличными - экономия 6 рублей, кроме того, простота использования, пополнение и бесконтактная оплата.

Между тем потребность в кадрах остается. Сообщил и. о главы городской администрации Алдар Лиджиков. Из-за острой нехватки водителей, как известно, была увеличена зарплата до 60 тыс. рублей. А потому – будут приняты дополнительные меры. В частности, введен вахтовый метод работы для жителей районов республики.