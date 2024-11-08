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10 ноября, 11:51
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Стоимость проезда в общественном транспорте увеличится.

Стоимость проезда в общественном транспорте увеличится.

С 10 ноября будет повышен тариф до 22 рублей, однако по транспортной карте составит 16 рублей, банковской карте – 18 рублей. Как сообщил директор «ЭлистаГорТранс» Александр Сасыков, 15 тысяч карт готовятся для передачи в школы, детсады, ВУЗы, СУЗы. По сравнению с наличными - экономия 6 рублей, кроме того, простота использования, пополнение и бесконтактная оплата.

Между тем потребность в кадрах остается. Сообщил и. о главы городской администрации Алдар Лиджиков. Из-за острой нехватки водителей, как известно, была увеличена зарплата до 60 тыс. рублей. А потому – будут приняты дополнительные меры. В частности, введен вахтовый метод работы для жителей районов республики.

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