В Калмыкии подозреваемый пытался дать взятку сотруднику полиции.

В селе Троицкое полицейские остановили мужчину по подозрению в совершении административного нарушения. Житель Целинного района, отказавшись предъявлять документы, начал вести себя агрессивно и вызывающе. За неповиновение законному распоряжению был составлен административный протокол.

Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в здании МВД пытался передать правоохранителю в качестве вознаграждения денежные средства в размере 2000 рублей. Данный факт сотрудник правопорядка зафиксировал на видеокамеру.

Материалы переданы в группу дознания отдела о Целинному району для проведения процессуальных мероприятий.