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23 декабря, 10:43
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии подозреваемый пытался дать взятку сотруднику полиции.

В Калмыкии подозреваемый пытался дать взятку сотруднику полиции.

В селе Троицкое полицейские остановили мужчину по подозрению в совершении административного нарушения. Житель Целинного района, отказавшись предъявлять документы, начал вести себя агрессивно и вызывающе. За неповиновение законному распоряжению был составлен административный протокол.

Мужчина, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности, в здании МВД пытался передать правоохранителю в качестве вознаграждения денежные средства в размере 2000 рублей. Данный факт сотрудник правопорядка зафиксировал на видеокамеру.

Материалы переданы в группу дознания отдела о Целинному району для проведения процессуальных мероприятий.

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