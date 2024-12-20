Калмыкия по итоговому рейтингу уходящего года не вошла в пятерку аутсайдеров.

Рейтинговый балл регионов в инфографике РИА Новости - это среднее арифметическое баллов, по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Лидеры - Москва и Санкт-Петербург. Они набрали более восьмидесяти баллов из ста возможных. За ними следует Московская область, Татарстан и Ханты-Мансийский автономный округ.

На последних пяти местах - Ингушетия, Тыва, Еврейская автономная область, Алтай и Карачаево-Черкессия на 81 месте с баллами 31, 12. На 80 месте Калмыкия с баллами 34,87.