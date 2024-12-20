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23 декабря, 10:16
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Завершен подсчет голосов по программе «Устранение цифрового неравенства», направленной на обеспечение сотовой связью населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.

Завершен подсчет голосов по программе «Устранение цифрового неравенства», направленной на обеспечение сотовой связью населенных пунктов с численностью от 100 до 500 человек.

В этом году жители Республики отдали 692 голоса как электронным, так и бумажным способом. Список населённых пунктов, которые получат мобильный интернет, будет определён в 2025 году. В настоящее время продолжается работа по подключению лидеров голосования прошлого года. Специалисты и местные администрации провели полевые тестирования уровня сигнала и скорости передачи данных в поселках Хар Толга Яшкульского района и Чомпот Юстинского района. Подготовительные мероприятия для оказания услуг мобильной связи в этих населённых пунктах планируется завершить до 25 декабря 2024 года. Работы в остальных четырех населённых пунктах- Бургусте, Нарте, Зургане, Маныче будут завершены до середины будущего года.

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