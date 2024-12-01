В Калмыкии под следствием двое мужчин, угрожавших убийством.
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Установлено, что знакомый потерпевшей, находясь в её домовладении в состоянии опьянения стал угрожать женщине убийством. Домовладелица, опасаясь за жизнь, обратилась в полицию.
Аналогичный случай произошел в Целинном районе. Между братом и сестрой во время ссоры мужчина несколько раз ударил ее, угрожая убийством. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью.
По данным фактам материалы переданы для проведения процессуальных проверок. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.