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3 декабря, 07:33
НовостиСобытиеКриминал

В Калмыкии под следствием двое мужчин, угрожавших убийством.

В Калмыкии под следствием двое мужчин, угрожавших убийством.

Установлено, что знакомый потерпевшей, находясь в её домовладении в состоянии опьянения стал угрожать женщине убийством. Домовладелица, опасаясь за жизнь, обратилась в полицию.

Аналогичный случай произошел в Целинном районе. Между братом и сестрой во время ссоры мужчина несколько раз ударил ее, угрожая убийством. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью.

По данным фактам материалы переданы для проведения процессуальных проверок. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

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