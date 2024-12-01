В Калмыкии под следствием двое мужчин, угрожавших убийством.

Установлено, что знакомый потерпевшей, находясь в её домовладении в состоянии опьянения стал угрожать женщине убийством. Домовладелица, опасаясь за жизнь, обратилась в полицию.

Аналогичный случай произошел в Целинном районе. Между братом и сестрой во время ссоры мужчина несколько раз ударил ее, угрожая убийством. Пострадавшей назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет определена степень тяжести причиненного вреда здоровью.

По данным фактам материалы переданы для проведения процессуальных проверок. Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.