Депутат Госдумы Бадма Башанкаев принял участие в акции «Коробка Храбрости»

Будучи региональным координатором партпроекта «Здоровое будущее», он передал игрушки для детям, находящимся на лечении в больницах республики. «Здоровье дитя – самое ценное для каждого родителя. Если ребенок имеет сложное заболевание, ему необходима регулярная госпитализация в различные стационары. И не один раз в год, а гораздо чаще. И ребенок не до четырех лет, а до совершеннолетия лежит в больницах. Поэтому подобные акции помогут поддержать морально ребенка, а позитивные эмоции всегда благотворно влияют на здоровье человека, на его исцеление!» - сказал Бадма Башанкаев. Кроме того, парламентарий передал в Перинатальный центр им. О.А.Шунгаевой более 52 тысяч тысяч памперсов для малышей.