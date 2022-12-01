В Калмыкии победителям "Диктанта Победы" вручили дипломы

Это Всероссийская историческая акция на тему событий Великой Отечественной войны. В регионе она прошла на 26 площадках. Так максимальное количество баллов набрали уроженцы Ики-Бурульского района Илья Акатриний, Иляна Устинова и Александра Дулахаева.



Важное мероприятие посвящено не только проверке уровня знаний военной истории нашей страны, но и объединению всех граждан России.



Фото: www.elista.org