В Калмыкии молодые семьи улучшают жилищные условия благодаря господдержке

В минувшем году, в регионе участниками программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" стало более 60 семей. Они получили свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилья или строительство дома.



На эти цели было выделено более 31 млн рублей, в том числе 16,9 млн. рублей из федерального бюджета. Добавлю, для участия в программе нужно обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.