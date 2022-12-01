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2 февраля, 11:17
Новости

В Калмыкии молодые семьи улучшают жилищные условия благодаря господдержке

В Калмыкии молодые семьи улучшают жилищные условия благодаря господдержке

В минувшем году, в регионе участниками программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" стало более 60 семей. Они получили свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилья или строительство дома.

На эти цели было выделено более 31 млн рублей, в том числе 16,9 млн. рублей из федерального бюджета. Добавлю, для участия в программе нужно обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.

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