2 февраля, 11:17
В Калмыкии молодые семьи улучшают жилищные условия благодаря господдержке
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В минувшем году, в регионе участниками программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" стало более 60 семей. Они получили свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилья или строительство дома.
В минувшем году, в регионе участниками программы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан России" стало более 60 семей. Они получили свидетельства о праве на получение соцвыплаты на приобретение жилья или строительство дома.
На эти цели было выделено более 31 млн рублей, в том числе 16,9 млн. рублей из федерального бюджета. Добавлю, для участия в программе нужно обратиться в орган местного самоуправления по месту жительства.