Делегация Калмыкии посетила Антрацит Луганской Народной Республики.

Представители республиканского министерства образования и науки Антон Натыров и Аюка Мутляева посетили Антрацитовский учебно-воспитательный комплекс №1.

Они встретились с учащимися, педагогами и сотрудниками учебного заведения, осмотрели образовательное учреждение, познакомились с учебно-воспитательным процессом и вручили новогодние подарки ребятам. Гости пожелали учащимся успешной учебы в новом году, вдохновения и творческих успехов.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия