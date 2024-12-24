Делегация Калмыкии посетила Антрацит Луганской Народной Республики.
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Представители республиканского министерства образования и науки Антон Натыров и Аюка Мутляева посетили Антрацитовский учебно-воспитательный комплекс №1.
Они встретились с учащимися, педагогами и сотрудниками учебного заведения, осмотрели образовательное учреждение, познакомились с учебно-воспитательным процессом и вручили новогодние подарки ребятам. Гости пожелали учащимся успешной учебы в новом году, вдохновения и творческих успехов.
Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия