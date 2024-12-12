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14 декабря, 09:40
НовостиСобытиеОбразование

На базе столичной 20-ой школы состоялась региональная научно-практическая конференция «Навигаторы детства -новая философия воспитания».

На базе столичной 20-ой школы состоялась региональная научно-практическая конференция «Навигаторы детства -новая философия воспитания».

В ней приняли участие более 80 советников директора. Напомним, эта должность появилась в рамках федерального проекта с 1 сентября 2022 года, на сегодняшний день в него вовлечены 72 общеобразовательные организации региона. Специалисты работают над тем, как организовать внеурочную деятельность, чтобы она была увлекательной и интересной для ребят, а также решают задачи по развитию личности на основе духовно-нравственных ценностей, успешной социализации школьников. Они обсудили методы поддержки детских инициатив, взаимодействие с молодежными общественными организациями, совместную работу с родителями.

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