В эти минуты в селе Троицкое Целинного района представители Федерального центра компетенций проводят рабочие встречи с местными предпринимателями

Отметим, что в январе республика вступила в национальный проект "Производительность труда" и теперь местные предприятия могут воспользоваться адресной поддержкой для повышения производительности компаний.

Как отметила врио министра экономики и торговли РК Наталия Ганжигаева, эксперты центра помогут предприятиям эффективнее использовать внутренние ресурсы, обеспечивать полную загрузку оборудования, оптимизировать перемещения продукции, материалов и логистику в целом. Одноименный нацпроект призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5%.