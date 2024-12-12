В Калмыкии по предварительным итогам работы республиканского центра Скорой медицинской помощи и медицины катастроф в текущем году зафиксировано 66223 обращений жителей республики.

Вызовы по республике обслуживают 13 медицинских организаций. Работают 95 выездных смен, из них в круглосуточном режиме на вызовы выезжают 23 бригады. Более 400-х сот раз региональные бригады скорой медицинской помощи выезжали на ДТП.

Состоялось 115 вылетов санитарной авиации. Экстренными вылетами «скорой» удалось эвакуировать 118 пациентов. На первом месте вызовов санавиации - болезни системы кровообращения.

Наземным транспортом выполнено 261 выезд, из них за пределы республики эвакуировано – 95 пациентов. Чаще всего машины скорой помощи выезжали на случаи травм (2921 случаев) и острых внезапных заболеваний (60590 случаев).

Один из главных показателей - своевременность, когда необходимо оказать экстренную помощь за 20 минут. Специалисты в Калмыкии выполнили этот показатель в 99,4 процентах случаев.

Фото: Скорая помощь и медицина катастроф Калмыкии