13 декабря, 17:33
 -2 °C
110,48
103,95
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
13 декабря, 16:55
НовостиСобытиеЗдравоохранение

В Калмыкии по предварительным итогам работы республиканского центра Скорой медицинской помощи и медицины катастроф в текущем году зафиксировано 66223 обращений жителей республики.

В Калмыкии по предварительным итогам работы республиканского центра Скорой медицинской помощи и медицины катастроф в текущем году зафиксировано 66223 обращений жителей республики.

Вызовы по республике обслуживают 13 медицинских организаций. Работают 95 выездных смен, из них в круглосуточном режиме на вызовы выезжают 23 бригады. Более 400-х сот раз региональные бригады скорой медицинской помощи выезжали на ДТП.

Состоялось 115 вылетов санитарной авиации. Экстренными вылетами «скорой» удалось эвакуировать 118 пациентов. На первом месте вызовов санавиации - болезни системы кровообращения.

Наземным транспортом выполнено 261 выезд, из них за пределы республики эвакуировано – 95 пациентов. Чаще всего машины скорой помощи выезжали на случаи травм (2921 случаев) и острых внезапных заболеваний (60590 случаев).

Один из главных показателей - своевременность, когда необходимо оказать экстренную помощь за 20 минут. Специалисты в Калмыкии выполнили этот показатель в 99,4 процентах случаев.

Фото: Скорая помощь и медицина катастроф Калмыкии

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия