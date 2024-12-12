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13 декабря, 16:15
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В Элисте в детской художественной школе состоялся открытый мастер-класс по теме "Композиция в изобразительном искусстве и композиция кадра в кино - сходство и различие".

В Элисте в детской художественной школе состоялся открытый мастер-класс по теме "Композиция в изобразительном искусстве и композиция кадра в кино - сходство и различие".

Его провел для юных художников режиссер, оператор, дизайнер, художник Арлтан Бембеев.

В архиве школы сохранился пленэрный акварельный этюд Арлтана Бембеева, выполненный в годы учебы в ДХШ им. Г.О.Рокчинского, что стало приятным сюрпризом - увидеть рисунок и обсудить его с юным поколением учащихся школы.

Арлтан Григорьевич рассказал учащимся о процессе раскадровки, как технически он ее выполняет, о роли наблюдательности за окружающим миром и о том, что все герои картин - из реальной жизни, необходимо внимательней наблюдать за людьми, изучать характер натуры. Короткометражный художественный фильм Арлтана Бембеева "Прощай, земля калмыцкая!" стал для воспитанников художественной школы своеобразным интересным пособием к мастер-классу.

Фото: Детская художественная школа им.Г.О.Рокчинского

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