В Калмыкии по иску прокурора администрацию Сарпинского района обязали обеспечить транспортным обслуживанием жителей.

Прокуратура района установила, что администрация района не предоставила транспортные услуги населению. В районе нет автотранспортного сообщения между девятью поселками.

Бездействие муниципалитета нарушает права жителей района. Нет возможности посещения объектов социально-бытового, административно-делового, культурно-развлекательного и иного назначения в районе.

Прокурор района направил иск в Сарпинский районный суд, и, по результатам рассмотрения, на администрацию РМО возложена обязанность в течение 6 месяцев организовать транспортное сообщение между районным центром и поселками.

Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой района на контроль.