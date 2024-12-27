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17 января, 14:25
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В Калмыкии по иску прокурора администрацию Сарпинского района обязали обеспечить транспортным обслуживанием жителей.

В Калмыкии по иску прокурора администрацию Сарпинского района обязали обеспечить транспортным обслуживанием жителей.

Прокуратура района установила, что администрация района не предоставила транспортные услуги населению. В районе нет автотранспортного сообщения между девятью поселками.

Бездействие муниципалитета нарушает права жителей района. Нет возможности посещения объектов социально-бытового, административно-делового, культурно-развлекательного и иного назначения в районе.

Прокурор района направил иск в Сарпинский районный суд, и, по результатам рассмотрения, на администрацию РМО возложена обязанность в течение 6 месяцев организовать транспортное сообщение между районным центром и поселками.

Исполнение судебного решения поставлено прокуратурой района на контроль.

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