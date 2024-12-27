В Калмыкии филиал «Калмэнерго» ввел особый режим работы.
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Режим повышенной готовности введен в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.
По прогнозам синоптиков, до конца суток 17 января, а также ночью и утром 18 января местами в республике ожидается сильное гололёдно-изморозевое отложение и усиление западного ветра 17-22 м/с.
К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 60 бригад Калмэнерго: 312 энергетиков, 96 единиц спецтехники
Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлен передвижной резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.