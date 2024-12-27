18 января, 08:36
 1 °C
104,86
102,41
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 января, 14:33
НовостиСобытиеГород

В Калмыкии филиал «Калмэнерго» ввел особый режим работы.

В Калмыкии филиал «Калмэнерго» ввел особый режим работы.

Режим повышенной готовности введен в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий.

По прогнозам синоптиков, до конца суток 17 января, а также ночью и утром 18 января местами в республике ожидается сильное гололёдно-изморозевое отложение и усиление западного ветра 17-22 м/с.

К ликвидации возможных последствий непогоды готовы 60 бригад Калмэнерго: 312 энергетиков, 96 единиц спецтехники

Для подачи электроэнергии социально значимым объектам подготовлен передвижной резервный источник электроснабжения мощностью 100 кВт.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия