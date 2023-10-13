Сразу в 2 районах республики отметили юбилей

85 лет Целинному району и 140 Яшкульскому. И у каждого из них своя богатая история. Но объединяет их – трепетное отношение жителей к обычаю и традициям народа, культуре и родному языку. Особое внимание – к патриотическому воспитанию молодежи. В Целинном районе придают большое значение возрождению казачества. Как отмечает Глава Калмыкии Бату Хасиков, а вот Яшкуль знаменит своей воинской историей и носит звание «Населенный пункт воинской доблести».

На его территории находится 48 памятников-обелисков, установленные в честь воинов-освободителей. И сегодня, как и прежде, здесь живут хозяйственные и трудолюбивые люди, искренне любящие свою малую родину.