В Калмыкии по факту ДТП со смертельным исходом проводится проверка

Авария произошла сегодня ранним утром, в 20-километрах от Элисты в сторону Яшкуля.

В результате ДТП двое находятся в коме, один госпитализирован с тяжелыми травмами. Все ребята - граждане Туркменистана, учащиеся Калмыцкого Государственного университета. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким погибшего молодого человека.

«Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. Поручил ответственным ведомствам оказать всю возможную поддержку. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего. Это тяжелая утрата», – отметил Глава Калмыкии Бату Хасиков.

Всего же за минувшую неделю на дорогах республики зарегистрировано 9 дорожно-транспортных происшествий, в которых 14 человек получили травмы различной тяжести. Задержано и отстранено от управления 23 нетрезвых водителя. Один из них ранее уже был лишён права управления. В режиме фото-видео фиксации на территории Калмыкии вынесено 1049 постановлений об административном правонарушении.

Так же стало известно о втором ДТП. Оно произошло на трассе в Малодербетовском районе с участием четырех автомобилей. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Калмыкии, в 13 часов, в 11 км от села Малые Дербеты произошло столкновение грузового автомобиля МАН, микроавтобуса «Мерседес Спринтер», Лады Приоры и кроссовера Mitsubishi. В результате ДТП пострадали семь человек, из них двое детей.