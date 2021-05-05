Сегодня ЕГЭ по русскому языку писали чуть более полутора тысяч выпускников республики

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ЕГЭ по русскому – обязательный, а значит, сдают его все, даже те, кто не собирается поступать после школы в ВУЗ. В этом году на него выделено два дня, чтобы избежать массового скопления школьников в пунктах,где соблюдены все антиковидные меры.

Как и в прежние годы, учебные классы оснащены видеокамерами. Все наблюдатели, а также члены экзаменационной комиссии, следуют четким инструкциям. Рассадка учащихся в аудитории автоматизирована. Что исключает любую возможность заранее пронести в класс шпаргалки.

Итоговая аттестация проводитсяв основной и дополнительный периоды. Предусмотрены и резервные сроки.А результаты ЕГЭ по русскому языку будут известны примерно через две недели. Нарушения и апелляции, то есть, случаи несогласия с выставленными баллами будет рассматривать республиканская конфликтная комиссия.