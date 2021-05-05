266 домовладений к сегодняшнему дню подключены к голубому топливу

На эту меру поддержки претендуют граждане из льготной категории. В рамках программы «Догазификации» в регионе заключено 590 договоров. Продолжит тему Герел Кикеева.

Средства на газ, по словам собственника домовладения Виктора Лиджиева, копили всем миром. Поскольку дети взрослые, и у каждого из них своя семья,собственно, они и вкладывают свои сбережения в строительство родительского дома. Но, как же повезло, вступает в разговор сын Белг, что благодаря важным Указам Президента, а позже и Главы республики – представилась возможность значительно сэкономить средства на проведение голубого топлива.

Мероприятия, связанные с поручением главы государства о бесплатном подключении дворовых участков к газораспределительным сетям, активно реализуются по всей стране. По словам врио министра ЖКХ и энергетики Виктории Мангутовой,в Калмыкии действует Штаб по догазификации. Его возглавляет глава республики Бату Хасиков. Региональным оператором, то есть исполнителем масштабного проекта, выступает Акционерное общество «Газпромраспределение Элиста». Как заявил в интервью руководитель предприятия Эдуард Байрхаев, темпы исполнения этой программы в регионе высокие.

Активность собственников домовладений в Элисте и в районах, власти на местах объясняют еще и мерой поддержки, принятойдополнительно на региональном уровне.

Между тем, все интересующие вопросы жители региона могут задать по телефону горячей линии или подать заявки в районные службыкомпании «Газпром газораспределение Элиста», а также в МФЦ и через портал Госуслуг.