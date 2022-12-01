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7 марта, 14:02
Новости

В Калмыкии планируется создание экотехнопарка

В Калмыкии планируется создание экотехнопарка

Этот вопрос на совещании обсудил Глава республики Бату Хасиков и региональный оператор "Чистый город". Комплекс создается, чтобы снизить количество полигонного захоронения и повысить уровень использования вторичного сырья.

Как отметил Глава региона: "Для этого сейчас объединяем усилия нашей команды, регоператора и Российского экологического оператора под руководством Дениса Петровича Буцаева. Ищем наиболее рациональные и верные пути для создания в республике современного экотехнопарка".

Фото: Глава республики Бату Хасиков

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