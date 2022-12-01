Калмыцкая джомба вошла в топ–5 необычных блюд России

Как известно, именно с подачи этого напитка начинается традиционное гостеприимство калмыков. В его состав кроме чайного листа входит молоко, сливочное масло или бараний жир, перец, лавровый лист и другие ароматные и пряные специи. Одна из особенностей, что его пьют не сладким, а соленым.



Раньше считалось, что джомба помогает кочевникам преодолевать большие расстояния, поскольку этот напиток очень питательный. А пока у вас есть время выпить пиалу ароматной чая перед трудовым днем.