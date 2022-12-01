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7 марта, 14:15
Новости

В Калмыкии определили лучших каратистов

В Калмыкии определили лучших каратистов

В школе Сарпинского района прошло Первенство республики по синкиокусинкай каратэ. В нем приняли участие более 70 юных спортсменов из Лагани, Элисты, Комсомольска, Артезиана и Садового.

1 ступень пьедестала занял Наран Батаев, серебряными призерами в разных весовых категориях стали Родион Убушаев и Валерий Балтыков. Обладателем третьего места стал Айс Будашев.

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