В Калмыкии определили лучших каратистов

В школе Сарпинского района прошло Первенство республики по синкиокусинкай каратэ. В нем приняли участие более 70 юных спортсменов из Лагани, Элисты, Комсомольска, Артезиана и Садового.



1 ступень пьедестала занял Наран Батаев, серебряными призерами в разных весовых категориях стали Родион Убушаев и Валерий Балтыков. Обладателем третьего места стал Айс Будашев.