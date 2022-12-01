В Калмыкии первые выпускники программы переподготовки гидов-экскурсоводов получили дипломы государственного образца

Обучение проходило в рамках Национальной программы «Туризм и индустрия гостеприимства». Три месяца 10 человек обучались этому мастерству на базе Калмыцкого госуниверситета.



Все выпускники получили софинансирование на оплату обучения в размере 60% от республиканского центра «Мой бизнес».