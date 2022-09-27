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19 октября, 12:53
Новости

В Калмыкии пенсионеры выбирают способ доставки выплаты дистанционно

В Калмыкии пенсионеры выбирают способ доставки выплаты дистанционно

Почти 6 тысяч пенсионеров Калмыкии изменили способ доставки выплаты дистанционно. Как сообщили в региональном отделении ПФР, в республике зарегистрировано около 74,5 тыс. получателей пенсий.

Свыше 25 % из них выплату приносят почтальоны, остальные выбрали банковские (кредитные) организации. Способ доставки пенсии можно изменить.

С начала года таким правом воспользовались 7935 жителей Калмыкии. "Из них 5820 человек подали заявление электронно, 1925 – через МФЦ и 190 – через клиентские службы ПФР. На территории республики пенсии и социальные выплаты доставляют Почта России и семь кредитных организаций", – рассказали представители ведомства.

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