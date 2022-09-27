Филиалы ВГТРК готовы к созданию медиапроектов для детей

Президент России Владимир Путин поручил до 30 декабря законодательно закрепить полное государственное финансирование фильмов для детей и подростков, а также ежегодно выделять 3,9 млрд рублей на цифровые и мультимедийные проекты по духовно-нравственному воспитанию молодого поколения.



Заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК, председатель комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов указал на важность принятия данного решения и отметил готовность ВГТРК создавать подобные мультимедийные проекты. Региональные филиалы компании уже имеют опыт создания программ, мультфильмов и художественных фильмов для детей.



Кроме того, Рифат Сабитов подчеркнул, что посредством мультипликации и анимации нужно интересно и доступно рассказывать молодежи историю России.



Фото с сайта cheltv.ru