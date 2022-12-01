18 апреля, 15:09
В Калмыкии ожидается усиление восточного ветра
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По данным калмыцкого гидрометцентра 19 апреля на территории Калмыкии ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду
По данным калмыцкого гидрометцентра 19 апреля на территории Калмыкии ожидается усиление восточного ветра с порывами до 15-20 метров в секунду
Главное управление МЧС России по Республике предупреждает о возможных происшествиях, связанных с обрывом линий электропередач, повреждением кровли. Спасатели призывают граждан быть осторожнее.