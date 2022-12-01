Сегодня в Элисте стартовали республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений регионального МЧС

В них принимают участие 18 команд. Состязания проводятся ежегодно и стали традиционным смотром роста профмастерства огнеборцев республики, а также направлены на популяризацию этого вида спорта среди подрастающего поколения.



Участники преодолевают полосу препятствий, соревнуются в скорости подъема по штурмовой лестнице в окно учебной башни и боевом развертывании на автомобиле.



Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия