18 апреля, 14:45
Сегодня в Элисте стартовали республиканские соревнования по пожарно-спасательному спорту среди подразделений регионального МЧС
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В них принимают участие 18 команд. Состязания проводятся ежегодно и стали традиционным смотром роста профмастерства огнеборцев республики, а также направлены на популяризацию этого вида спорта среди подрастающего поколения.
В них принимают участие 18 команд. Состязания проводятся ежегодно и стали традиционным смотром роста профмастерства огнеборцев республики, а также направлены на популяризацию этого вида спорта среди подрастающего поколения.
Участники преодолевают полосу препятствий, соревнуются в скорости подъема по штурмовой лестнице в окно учебной башни и боевом развертывании на автомобиле.
Фото: ГУ МЧС России по Республике Калмыкия