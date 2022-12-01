Сегодня проходило совещание о будущих и сегодняшних планах говорили в Екатеринбурге

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На базе ГТРК «Урал» прошло совещание руководителей региональных филиалов ВГТРК. В нем приняли участие заместитель генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов, полномочный представитель президента в УРФО Владимир Якушев и директора шести уральских ГТРК: директор ГТРК «Урал» Ирина Щукина, директор ГТРК «Курган» Иван Белых, директор ГТРК «Регион-Тюмень» Виктория Борецкая, директор ГТРК «Южный Урал» Евгения Дмитренко, директор ГТРК «Югория» Наталья Анкуд, директор ГТРК «Ямал» Александр Добрынин.



Участники совещания обсудили результаты прошлого года и планы на 2023-й. Полпред высоко оценил профессиональную работу региональных филиалов. Уже многие годы рейтинг программ ГТРК остаётся самым высоким в стране, на первом месте и по уровню доверия — как самый авторитетный источник информации. Органы власти в регионах ориентируются и опираются в своей работе именно на информацию государственных телеканалов.





Рифат Сабитов подчеркнул, что взаимодействие с институтом полпредств очень важно в работе региональных ГТРК. Каждый филиал активно реагирует на федеральную новостную повестку, профессионально отражая особенности жизни в регионах. Это и информация о сборе гуманитарной помощи и героях специальной военной операции, о развитии импортозамещения и выполнении нацпроектов в регионах.

"Бытует мнение, что телевидение умирает. Но эти слухи преждевременны, эра интернета наступила, но это две параллельные дороги, по которым мы движемся. Они друг друга дополняют", — отметил заместитель генерального директора ВГТРК.



Разговор о будущем телевидения продолжился на базовой кафедре «Телевидения и новых медиа», организованной ГТРК «Урал» совместно с Уральским Федеральным университетом. Третий год здесь проходят практические занятия для студентов нового образовательного направления «Телевидение». С первого дня учебы будущие профессионалы телевизионного дела окунаются в процесс производства видеоконтента и, не теоретически, как это было раньше, а предметно на практике нарабатывают опыт и отрабатывают навыки.



Источник - ГТРК "Урал" - https://vesti-ural.ru