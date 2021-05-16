24 июня в Калмыкию будут доставлены мощи Святого благоверного Александра Невского

Они прибудут из Астраханской области, и проведут на нашей земле 3 дня. Об этом сообщил сегодня архиепископ Юстиниан. Это станет частью одного из больших мероприятий в рамках празднования объявленного года Великого князя. В это же время начнут шествие по городам страны и Белоруссии ещё 3 ковчега.

Южный крестный ход, в ходе которого православную реликвию смогут почтить верующие Калмыкии, начнётся в день России 12 июня. В нём примут участие Волгоград, Астрахань, Ставрополь, Владикавказ, Краснодар, Симферополь, Севастополь и Ялта.

В честь Александра Невского учреждён высокий полководческий орден, которым удостоено 35 уроженцев республики. К торжественной встрече на Хулхутинском мемориале готовятся также специалисты регионального министерства культуры и туризма и члены юнармейского движения.