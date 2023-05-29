На совещании под председательством замминистра Дмитрия Тетенькина обсудили вопросы реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО»

Вопросы реализации федерального проекта «Комплексная система обращения с ТКО» на территории Калмыкии и создания объектов в сфере обращения с ТКО стали предметом обсуждения на совещании под председательством замминистра природных ресурсов и экологии Дмитрия Тетенькина



Он посетил Калмыкию с рабочим визитом накануне, сообщает телеграмканал регионального правительства. В ходе совещания выработан комплекс мер, направленных на формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами. Региональным оператором в республике с 2017 года является СпецАТХ. В Элисте работает мусоросортировочный комплекс. Его также осмотрели Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Тетенькин и Председатель Правительства Гиляна Босхомджиева. Объект состоит из одного транспортера и двадцати постов для выборки картона, бумаги, пластика, стекла.



Отходы тут обрабатываются с извлечением полезных фракций. Но при этом нет действующих мощностей по утилизации.



По итогам прошлого года из собранных 85 тыс. тонн ТКО обработаны на мусоросортировке более 83 тыс. тонн отходов и затем направлено на переработку около 5 тыс. тонн полезных фракций. За счёт средств субсидии, предоставленной Минприроды России, установлены 321 контейнер для раздельного накопления ТКО.

Фото: Правительство Республики Калмыкия