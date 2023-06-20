В республике продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Строительно-монтажные работы уже стартовали в шести населенных пунктах республики - в Элисте, Кетченерах, Троицком и Яшкуле, Городовиковске и в Яшалте. Всего с начала действия региональной программы капитально отремонтировали кровлю в 178 многоквартирных домах. Об этом сообщает официальный сайт Правительства республики.
Фото: Правительство Республики Калмыкия
22 июня, 11:32
В Калмыкии отремонтируют кровлю 19 домов
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