В Калмыкии отремонтируют кровлю 19 домов

В республике продолжается реализация региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. Строительно-монтажные работы уже стартовали в шести населенных пунктах республики - в Элисте, Кетченерах, Троицком и Яшкуле, Городовиковске и в Яшалте. Всего с начала действия региональной программы капитально отремонтировали кровлю в 178 многоквартирных домах. Об этом сообщает официальный сайт Правительства республики.



Фото: Правительство Республики Калмыкия