Комедия "За Палыча!"

Представляем вам и трейлер новой народной комедии «За Палыча!» – пронзительной и веселой истории о том, как братство десантников и любовь самой классной девушки на свете заставляют избалованного мажора пересмотреть свои жизненные цели и встать на защиту старого дедовского дома.

У Темы Голубя есть все, ему позволено больше других, парень уверен, что влиятельный папа решит любой «вопросик». Но сладкая жизнь внезапно обрывается, когда мажор сталкивается в аварии с еще более влиятельным незнакомцем из Москвы. На этот раз «вопросик» решается не так, как ждал Тема. По щелчку пальцев кандидатура папы снимается с выборов, семья стремительно лишается богатого дома, а сам виновник дорожной стычки в полном соответствии с законом отправляется на срочную службу в армию – в войска ВДВ, на перевоспитание к прапорщику Котову. Вернувшись из армии, Тема узнает, что у его деда Палыча пытаются отобрать старый дом. Теперь ему предстоит сделать выбор: вернуться к успешной жизни или вступиться за Палыча!

В главной роли Палыча – Сергей Шакуров. Также в фильме режиссера Андрея Богатырева снимались Евгений Зарубин, Екатерина Лисина, Федор Лавров, Ирина Пегова, Александр Самойленко, Иван Охлобыстин, Константин Крюков, Михаил Горевой, Алексей Шевченков и другие.

Продюсерами «За Палыча!» выступили Алексей Чадов, Максим Боев, Владимир Горячев, Ясмина Бен Аммар. За производство фильма отвечает кинокомпания «Викинг-СТ» при участии телеканала «Россия».