В Элисте начал работу Студенческий патруль

Он создан по инициативе министра внутренних дел по Калмыкии Сергея Никифорова. Глава ведомства надеется, что участие в волонтерском отряде поможет ребятам уверенно вступить в профессию. Какие навыки хотят привить будущим правоохранителям? Рассказывает наш корреспондент Дарья Ганцукова.

Каким должен быть страж правопорядка? Сегодня на этот вопрос нам отвечали члены Студенческого патруля. В числе главных качеств –добросердечие, уверенность, обостренное чувство справедливости, ответственность, и, конечно, хорошая физическая подготовка. Ведь как без этого ловить преступников? – делится Бакур Гаряев, известный активист КалмГУ. Он с подростковых лет занимается спортом – тяжелая атлетика, пауэрлифтинг, плавание, баскетбол. Ко всему за что берется старается подходить творчески. Сейчас все свои таланты он задействовал в работе Студенческого патруля.

В волонтерском отряде при МВД у каждого свое предназначение. Аюш, например, будущий юрист, и для него деятельность в патруле – возможность лучше понять специфику профессии.

А руководит отрядом Екатерина Мантышева. Она выпускница направления «Журналистика». И хочет в будущем рассказывать о тяжелых буднях правоохранителей.

В студотряде при МВД у каждого свои задачи – новички будут освещать деятельность сотрудников, как говорится, в полях. В планах - совместные рейды, оперативно-розыскные мероприятия.

Сейчас в отряд входят студенты сразу трех факультетов опорного ВУЗа – Среднего профессионального образования, института калмыцкой филологии и востоковедения, а также факультета управления и права. Надеются, что количество участников в дальнейшем расширится.