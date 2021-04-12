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9 мая, 21:21
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В Калмыкии отметили День Победы

В Калмыкии отметили День Победы

В Элисте состоялись парад военной и специализированной техники, шествие к Вечному огню и возложение цветов и венков. Даже сама природа уже после торжественных мероприятий оплакивала тех, кто отдал жизнь за Родину. Это напоминание о том, что нельзя забывать героические станицы страны, подвиги ветеранов и, главное - не дать переписать историю. И пусть всё прошло в сокращенном режиме из-за продолжающихся ограничительных мер, атмосферу великого праздника смогли ощутить все жители республики. В том числе и наш корреспондент Татьяна Шолохова.

 

 

 

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