В Калмыкии отметили День Победы

В Элисте состоялись парад военной и специализированной техники, шествие к Вечному огню и возложение цветов и венков. Даже сама природа уже после торжественных мероприятий оплакивала тех, кто отдал жизнь за Родину. Это напоминание о том, что нельзя забывать героические станицы страны, подвиги ветеранов и, главное - не дать переписать историю. И пусть всё прошло в сокращенном режиме из-за продолжающихся ограничительных мер, атмосферу великого праздника смогли ощутить все жители республики. В том числе и наш корреспондент Татьяна Шолохова.