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9 мая, 22:26
НовостиСобытиеПамять

Всероссийская акция памяти "Бессмертный полк" в этом году состоялась онлайн

Всероссийская акция памяти "Бессмертный полк" в этом году состоялась онлайн

Неотъемлемая часть и традиция Дня Победы – "Бессмертный полк" – в этом году из-за ограничений проходит онлайн. Акция началась в 15 часов на онлайн-ресурсе 2021.polkrf. Сетка общей трансляции разделена по регионам с учетом местного времени. Таким образом, жители каждого субъекта увидят в строю своих земляков. Сайт "Вести Калмыкия" также показывал виртуальное шествие. 

От степной республики на участие в акции было подано 1500 заявок. 

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