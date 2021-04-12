Всероссийская акция памяти "Бессмертный полк" в этом году состоялась онлайн

Неотъемлемая часть и традиция Дня Победы – "Бессмертный полк" – в этом году из-за ограничений проходит онлайн. Акция началась в 15 часов на онлайн-ресурсе 2021.polkrf. Сетка общей трансляции разделена по регионам с учетом местного времени. Таким образом, жители каждого субъекта увидят в строю своих земляков. Сайт "Вести Калмыкия" также показывал виртуальное шествие.

От степной республики на участие в акции было подано 1500 заявок.