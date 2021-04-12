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9 мая, 21:04
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Ежегодное празднование Дня Победы традиционно завершилось торжественным салютом

Ежегодное празднование Дня Победы традиционно завершилось торжественным салютом

В этом году в Элисте прозвучали 430 залпов. Их произвела сертифицированная команда пиротехников из Ростова-на-Дону. В нашем городе они устраивают подобные шоу уже не первый год.

  Что касается массовости торжеств в калмыцкой столице, то в этом году свои ограничения внесла пандемия. Традиционный салют 9 мая сегодня был дан только с одной точки. Итак, ровно в 9 вечера ночное элистинское небо озарил праздничный фейерверк.

 

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