Ежегодное празднование Дня Победы традиционно завершилось торжественным салютом

В этом году в Элисте прозвучали 430 залпов. Их произвела сертифицированная команда пиротехников из Ростова-на-Дону. В нашем городе они устраивают подобные шоу уже не первый год.

Что касается массовости торжеств в калмыцкой столице, то в этом году свои ограничения внесла пандемия. Традиционный салют 9 мая сегодня был дан только с одной точки. Итак, ровно в 9 вечера ночное элистинское небо озарил праздничный фейерверк.