В Калмыкии отметили День Ойратской славы

В рамках празднования состоялся Всероссийский турнир лучников. По словам организаторов, во время турнира провели финальный, третий этап Кубка России по конной стрельбе из лука. Здесь состязались спортсмены из Москвы, Волгограда, Иркутска, Ярославля, Нижнего Новгорода, а также Республики Башкортостан.



Призовой фонд турнира составил более 200 тысяч рублей. Там работала наша съемочная группа, и сегодня в дневных Вестях наш корреспондент расскажет кому же достался главный приз спортивных соревнований – жеребец калмыцкой породы.