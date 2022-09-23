17 октября, 08:59
 13 °C
62,47
63,06
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
17 октября, 10:37
Новости

"Экскурсовод"

"Экскурсовод"

С сегодняшнего дня проект по программе профессиональной переподготовки запускают в региональном центре "Мой бизнес" и КалмГУ. Выпускники курса научатся представлять экскурсионные услуги в соответствии со стандартами, разрабатывать новые формы и методы для проведения экскурсий, работать с клиентами в правовом поле, учитывая запросы потребителей.

Участникам проекта "Мой бизнес" возместят 60 % от стоимости обучения. Для участия в нем обязательно иметь высшее образование и статус самозанятого. Занятия будут проходить в онлайн-режиме на протяжении 3 месяцев.

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия