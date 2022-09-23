"Экскурсовод"

С сегодняшнего дня проект по программе профессиональной переподготовки запускают в региональном центре "Мой бизнес" и КалмГУ. Выпускники курса научатся представлять экскурсионные услуги в соответствии со стандартами, разрабатывать новые формы и методы для проведения экскурсий, работать с клиентами в правовом поле, учитывая запросы потребителей.



Участникам проекта "Мой бизнес" возместят 60 % от стоимости обучения. Для участия в нем обязательно иметь высшее образование и статус самозанятого. Занятия будут проходить в онлайн-режиме на протяжении 3 месяцев.