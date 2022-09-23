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17 октября, 09:51
Новости

Сегодня в России отмечается День участкового терапевта

Этот профессиональный праздник отмечают врачи, с которыми сталкивается в своей жизни каждый человек, причём, начиная с раннего возраста.

Именно терапевты приходят на дом по вызову, выясняя причины недуга больного, и, определив характер заболевания, принимают решение, помощь или консультация какого из врачей-специалистов потребуется в каждом конкретном случае.

Всё те же ОРВИ, простудные заболевания, обострение хронических недугов и многие другие заболевания диагностируются и лечатся врачами-терапевтами. Именно они являются специалистами широкого профиля. От них требуются глубокие знания в различных областях медицины.

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